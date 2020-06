Endurance, il pick-up elettrico coi motori nelle ruote

Lordstown, produttore americano di veicoli elettrici, ha rivelato il prototipo di Endurance, un pick-up elettrico che utilizza un motore per ogni ruota. Un anno fa la Casa americana acquisiva una ex fabbrica GM e prometteva la produzione di un pick-up elettrico. La promessa è stata dunque mantenuta. I cavalli di potenza saranno circa 600 e la batteria del motore garantirà circa 400 km di autonomia. Il prezzo è di 52.500 dollari, con tre anni di garanzia estesa a 8 per la batteria.