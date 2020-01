Elettrico in volo, la sfida è iniziata

La mobilità del futuro passa anche sopra le nostre teste. In attesa dell’esplosione del mercato delle auto elettriche ci sono case che hanno spostato lo scenario ancora più in là. Si tratta dei progetti legati allo sviluppo di aerotaxi a decollo verticale con emissioni zero. Velivoli destinati in futuro a cambiare le prospettive nella mobilità urbana.

La settimana scorsa Toyota ha annunciato l’investimento di 394 milioni di dollari nella compagnia californiana Joby Aviation, con l’obiettivo di sviluppare servizi di trasporto aereo veloci, silenziosi e convenienti. La collaborazione riflette il riconoscimento da parte di Toyota del potenziale a lungo termine del mercato della mobilità aerea urbana per soddisfare le esigenze in evoluzione della società, così come la posizione di Joby come leader del settore per offrire a tutti viaggi aerei sicuri e a prezzi accessibili.

Si tratta della replica al progetto che il colosso coreano Hyundai ha presentato al CES di Las Vegas. Si chiama SA-1 e pare un drone vitaminizzato. E’ in grado di trasportare quattro passeggeri oltre il pilota, decolla in verticale, ma le eliche cambiano posizione quanto si raggiunge l’elevazione di crociera, compresa tra i 300 e i 600 metri di altezza. L’autonomia annunciata è di 100 chilometri per una velocità massima prossima ai 300 chilometri orari. L’ideale per muoversi velocemente a zero emissioni in città congestionate dal traffico.