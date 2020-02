Dati di vendita Italia: gennaio da record per le auto elettrficate

DATI DI VENDITA

Per le auto elettrificate il 2020 si apre con nuovi record di vendite. Nel mese di gennaio sono state immatricolate 15.643 auto ibride e plug-in, con un progresso dell’82% rispetto al 2019. Di fatto nei primi 31 giorni dell’anno ogni 10 vettura acquistate una è a motorizzazione ibrida. Ma analizzando l’incremento percentuale, il vero boom riguarda la nicchia delle full electric. A gennaio sono stati 1.943 gli esemplari venduti. Nello stesso periodo del 2019 la quota si era attestata a 283 vetture.

Quindi siamo alle prese on una crescita del 586,6%. Occorre anche sottolineare che le vetture a zero emissioni hanno superato per la prima volta l’1% delle vendite complessive su base mensile, per la precisione, a gennaio del 2020 l’1,2%.

Nella top ten delle auto elettriche c’è da segnalare il ritorno al comando della classifica della Renault Zoe che ha venduto 411 esemplari. Seguono la Peugeot 208, a quota 318, e la Volkswagen UP!, a 215. Sono bel sei i modelli che hanno superato la tripla cifra, anche in questo caso siamo alle prese con un primato senza precedenti. .