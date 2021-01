Correre per proteggere la foresta amazzonica

Il 23 e 24 gennaio scatterà la gara solidale promossa da Runcard e Fondazione Cesvi per proteggere la foresta amazzonica. I fondi raccolti tramite le iscrizioni e le donazioni contribuiranno ai progetti di Fondazione Cesvi per la salvaguardia della biodiversità e la riduzione della CO2 in atmosfera. Corsa per runner di tutta Italia che potranno misurarsi sui 5 o 10 chilometri. L’iniziativa sviluppata insieme a Infront, Official Advisor della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), sarà nel rispetto delle indicazioni governative per il contrasto all’epidemia da Covid-19.