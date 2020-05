Citroen, presentati i nuovi furgoni 100% elettrici

LA PRESENTAZIONE

È stata presentata ufficialmente la nuova gamma di furgoni 100% elettrici Citroën e-Jumpy. Due le configurazioni: o con comparto batterie da 50 kWh con 230 km di autonomia (disponibile nelle lunghezze XS, M, XL), oppure configurazione con batteria da 75 kWh (disponibili in versioni M e XL), in grado di raggiungere i 330 km di autonomia. La ricarica sarà rapida, serviranno infatti solo 30 minuti per ottenere un'autonomia dell'80% con batteria da 50 kWh, utilizzando le colonnine di ricarica pubblica da 110 kW. Serviranno invece 45 minuti per raggiungere la stessa autonomia alla versione da 75 kWh.

È possibile ricaricare i mezzi affidandosi anche a una Wallbox o a una Presa Green'up per le quai sono richieste fino a 11 ore per il 60 % di ricarica. Entrambe le configurazioni sono dotate di cambio automatico e la potenza del motore è di 100 kW (136 cv) e può raggiungere una velocità massima di 130 km/h.

L'abitacolo smart è abilitato all'utilizzo con l'app My Citroën o con i servizi del Connect Nav tramite touch screen, integrando Apple CarPlay e Android Auto. In vendita entro la prima metà del 2021, prezzi al pubblico non ancora comunicati.