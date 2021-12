Candle Store: l’arte delle candele fatte a mano incontra la sostenibilità

tra milano e roma

Bellezza, funzionalità e sostenibilità: le linee guida del lavoro di Andrea Moraes

La casa in questi anni è diventata un punto di riferimento. Regalare oggetti d’arredo è sempre un rischio, ma ci sono prodotti con cui è difficile sbagliare, soprattutto se artigianali e fedeli alla filosofia green. Semplicità, è questo il punto di forza delle candele di Candle Store, vere e proprie opere d’arte che sprigionano nell’ambiente profumi naturali e che regalano un’emozione unica. Bellezza, funzionalità e sostenibilità sono le linee guida del lavoro di Andrea Moraes che nei suoi store di Milano e Roma crea candele di ogni tipo, dei pezzi unici realizzati rigorosamente a mano attraverso l’utilizzo di antiche tecniche di lavorazione della cera. Candle Store: le candele fatte a mano incontrano la sostenibilità





























La cura nella lavorazione inizia fin dalla ricerca delle materie prime, di altissima qualità e sostenibili, come le cere vegetali di soia e palma e gli oli naturali che poi diffonderanno nell’ambiente un piacevolissimo profumo, mai invadente. Anche le candele oggi sono sostenibili e riciclabili all’infinito: se le ciotole di cera artistiche durano per sempre, le candeline all’interno una volta finite, possono essere riportate in negozio per essere recuperate e riutilizzate per la creazione di nuove candele.

Un regalo per tutti, un prodotto artigianale all’apparenza semplice ma dietro al quale c’è il lavoro di veri e propri artisti della cera.