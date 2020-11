BMW, una Mini Flash a Lucca Changes 2020

Non poteva che essere Electric la Mini che si è trasformata in tavolozza per ospitare Flash. Per celebrare gli 80 anni di Flash, in occasione di Lucca Changes 2020, l’edizione del community event internazionale dedicato al fumetto. Flash è un eroe che, proprio come MINI, ha visto una modernizzazione e trasformazione del soggetto, rinnovando i suoi tratti inconfondibili ma restando fedele al suo DNA. Da qui l'idea affidata a Carmine Di Giandomenico, fumettista italiano di fama internazionale.