Auto elettrificate: il 2019 l'anno del boom, vince Smart EQ fortwo

DATI DI VENDITA

Con la pianura Padana in stato d'allarme per l'inquinamento, causa polveri sottili ben oltre i limiti, arrivano almeno buone notizie sul fronte delle vendite di vetture a propulsione elettrificata. Il comparto segna una crescita decisa rispetto al 2018. I modelli ibridi, mercato dominato dalla Toyota, hanno toccato quota 109.898, con un progresso del 33,6% nel rapporto con l'anno precedente. + 110,8% il progresso delle elettriche pure che hanno superato le cinque cifre, per l'esattezza 10.566 gli esemplari immatricolati. Più timidi i progressi della nicchia Plug-in, che cresce del 30,9%, ma vende solo 6.499 macchine.

Soffermandoci sul full electric, il mese di dicembre è dominato dalla Tesla che piazza lassù la Model 3. Prosegue nel suo trend positivo la Smart EQ fortwo, ideale per gli spostamenti in città. Dietro invece si assiste a una flessione complessiva, visto che nessun modello è stato in grado di superare quota 100. A cedere terreno in maniera sensibile è la Renault Zoe, ex regina del mercato elettrico, crollata ad appena 39 vetture immatricolate nell'ultimo mese dell'anno.

Un trend negativo che per la Zoe si riflette sul 2019. Infatti nelle vendite complessive la Smart EQ fortwo vince la medaglia d'oro con 2.359 macchine vendute, superando la Renault sul filo di lana. Chiude il podio la Testa con la Model 3, vettura che pare pronta a battere ogni record nel 2020.