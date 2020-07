Anche la fabbrica di Rivian è operativa. Consegne a inizio 2021

Anche a Normal, in Illinois è operativa la fabbrica Rivian, pronta ad iniziare le pre – produzione e a mettere sul mercato i suoi pick-up elettrici degni rivali del Cybertruck di Tesla. Gli obiettivi sono chiari: consegnare i modelli R1T E R1S entro l’estate 2021, rispettivamente a giungo e ad agosto. L’azienda ha anticipato che terrà tutti gli aggiornamenti del caso sia per quanto riguarda il proseguo dei lavori, sia per i prossimi progetti, in particolare la rete di ricarica denominata “Adventure”.