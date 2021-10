Alveari Urbani: una città a prova di api

Ormai è risaputo, se l'ape scomparisse dalla faccia della terra, l’uomo avrebbe non pochi problemi a cui pensare. Eppure sembra che la prospettiva non venga presa davvero sul serio. Intanto il numero delle api nel mondo continua a diminuire in modo spaventoso. Solo in Europa il 9,2% delle specie sono minacciate di estinzione. Le cause? L’uso dei pesticidi, gli effetti dei cambiamenti climatici, ma soprattutto la distruzione del loro habitat. Per fortuna a Milano c’è qualcuno che ha pensato a una soluzione: creare delle nuove case per gli insetti più importanti del Pianeta.