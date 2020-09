Al lavoro volando, lo assicura Toyota

La macchina volante? Potrebbe arrivare prima di quanto pensiate. Il drone monoposto SD-03 della nipponica SkyDrive ha volato per la prima volta con un uomo a bordo a Tokyo, A bassa quota e per 4 minuti, ma ha volato. Sarà il mezzo di trasporto del futuro? Città con strade vuote e cieli pieni' Non si sa, ma nel frattempo continuano gli studi e gli esperimenti.