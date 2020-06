A Torino la sperimentazione del progetto geofencing

Turin Geofencing Lab

Nella città di Torino è partita una sperimentazione che coinvolge il Comune, FCA e le auto ibride plug-in all'interno delle aree ZTL, nelle quali viene automaticamente spento il motore termico per attivare la modalità elettrica. Il primo prototipo è stato montato su una Jeep Renegade 4xe.Sia e-Mobility di FCA, sia il centro di ricerche FIAT hanno contribuito al progetto chiamato “Turin Geofencing Lab”. Il prototipo del sistema automatico è provvisto di sensori a bordo integrati nel veicolo.

Il sistema riconosce l'ingresso nelle zone ZTL di Torino e cambia in automatico l'alimentazione da termica a elettrica. Il guidatore viene subito avvisato sul display all'interno dell'auto che si è entrati in una zona ZTL. All'uscita dall'area a traffico limitato, il sistema riporterà la vettura automaticamente nella modalità in cui era impostata prima di accedere alla zona.

La Jeep Renegade 4xe dotata del sistema geofencing effettuerà un percorso di test di alcune centinaia di km per verificare l'attivazione e la disattivazione automatica del sistema. Il progetto rappresenta un'esclusiva mondiale in termini di interazione tra smart city, veicoli elettrici e mobilità sostenibile. Se il progetto funzionerà si aprirà la strada a un sistema di geofencing da integrare nelle ibride plug-in in fase di produzione esportabile in tutto il mondo.