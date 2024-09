Sgro saluta Maserati Corse: al suo posto arriva Maria Conti

IL CAMBIO

Cambio al vertice: è la prima donna a capo delle attività motosport di Maserati

© Ufficio Stampa Cambio al vertice di Maserati Corse effettivo dal 1° ottobre 2024. Maserati ringrazia sinceramente Giovanni Sgro per aver guidato con grande impegno e dedizione le attività del Brand in ambito sportivo negli ultimi due anni. Sgro ha avuto il compito di riportare Maserati nel suo ambiente naturale, la pista, e ha diretto tutte le operazioni nell’ambito dell’ABB FIA Formula E World Championship e del Fanatec GT2 European Series. Giovanni ha anche seguito, sin dai primi passi, lo sviluppo e il lancio dell’esclusiva halo car Maserati MCXtrema.

A partire dal 1° ottobre 2024, Maria Conti assume la posizione di Head of Maserati Corse, riportando direttamente a Davide Grasso, CEO di Maserati, e funzionalmente a Jean-Marc Finot, Senior VP, Stellantis Motorsport.

Maria Conti ha una consolidata esperienza in Comunicazione nel settore automotive e lifestyle in ambito internazionale da oltre vent’anni.

In precedenza, ha ricoperto il ruolo di Chief Communication Officer per la Casa del Tridente, dopo un percorso professionale presso marchi iconici, premium e luxury. Ora, al rientro dal congedo per maternità, Maria Conti è la prima donna a capo delle attività motosport di Maserati.

Le auto e la comunicazione fanno parte del suo DNA: tra le sue parole d’ordine competenza, creatività e tanto entusiasmo che porterà anche tra i cordoli, contribuendo a rinnovare lo spirito competitivo del Brand.

Davide Grasso, CEO Maserati: “Ringrazio Giovanni per la passione con la quale ha sostenuto il ritorno di Maserati in pista e per aver contribuito a far diventare Maserati Corse realtà. Abbiamo iniziato a scrivere una nuova pagina importante dei 110 anni di storia del nostro Marchio, che è tornato lì dove è nato, collezionando vittorie, soddisfazioni e importanti risultati nei circuiti di tutto il mondo. Auguro a Giovanni il meglio per le prossime sfide professionali che lo vedranno protagonista. Maria fa parte della Maserati Family. Sono particolarmente orgoglioso che in questo momento sia una donna a guidare le attività in pista per il nostro Brand e a portare la sua competenza, la sua energia e il suo entusiasmo nelle competizioni”.