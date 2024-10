Nissan, insieme a Silence, presenta il quadriciclo elettrico Silence S04

Quale luogo migliore se non Roma , con le sue suggestive vie, romantiche certo, ma allo stesso tempo strette e intricate per parlare di micromobilità? In effetti nessuno. Proprio la città eterna è la cornice che Nissan sceglie per presentare la Nanocar Silence S04, concretizzando così l'accordo siglato con Silence, società del Gruppo Acciona, per la distribuzione in esclusiva di questo quadricilo elettrico in Europa.