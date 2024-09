Mini festeggia i suoi 65 anni 

BUON COMPLEANNO

A Milano, per l'occasione la casa britannica ha esporto in via Montenapoleone, nella suggestiva location della “House of Mini” due esemplari: la Mini-Cooper S Works Rally del 1965 e la nuova Mini Cooper.

© Ufficio Stampa

Mini, Mini e ancora… Mini! Sempre lei - imperterrita, agguerrita - pronta a scrivere nuovi capitoli dalla storia dell’automobile. 65 anni e non sentirli, verrebbe da dire. Ché a spegnere queste candeline non sembra neanche vero. Tante epoche - e generazioni - ha saputo cavalcare, resistendo alle mode, anzi dettando lei la moda. Un’idea rivoluzionaria una due volumi voluta da quel tale, Alec Issigonis che, nel lontano 1959, la disegnò e fu subito un successo.

Un vero e proprio viaggio nel tempo, che celebra oggi, in via Montenapoleone, nel quadrilatero della moda, nella suggestiva location della “House of Mini”, un compleanno ricco di storia passata e di proiezioni future.“Dal 2001 Mini è entrata a far parte dell’universo BMW - ha dichiarato Massimiliano De Silvestre, Presidente e AD della Casa di Monaco - per attrarre un pubblico giovane. Oggi la nostra mission è quella di conservare la sua iconicità e proiettarla nel futuro per assicurarci che il brand continui ad avere successo e resti un punto di riferimento nel mercato dell’automobile e del lifestyle”.

Una costante ricerca, quella fatta da Mini e che si basa sulla sinergia fra design, innovazione e comunicazione. Alla “House of Mini”, per il 65esimo compleanno, sono esposti due esemplari: la Mini-Cooper S Works Rally del 1965 e la nuova Mini Cooper. Nei prossimi giorni, invece, a partire dal 16 settembre sarà possibile ammirare la nuova Mini Aceman, crossover compatto 5 porte con tanto spazio a bordo, che oltre alle propulsioni tradizionali offre anche un motore 100% elettrico da 218 CV. La nuova vettura, a seconda della capacità della batteria, potrà avere un’autonomia di 300 o 400 Km, secondo il ciclo di omologazione WLTP. “Tante sono le novità in termini di design e innovazione che i nuovi prodotti incarnano – ha spiegato Federica Manzoni, Head of MINI Italia - design minimale, ottimizzazione dello spazio, moderni sistemi di assistenza alla guida, un nuovo mondo di esperienze digitali che coniugano la tradizione del design MINI, il tipico go-kart feeling con l’impegno del nostro brand per un futuro completamente elettrico e sostenibile”.