Micro svela il concept Microlino Spider e il Microlino Custom Program

“Gli Stati Uniti sono il più grande mercato al mondo per i golf cart, spesso utilizzati per il trasporto personale all'interno dei quartieri. È proprio per questo motivo che abbiamo creato la Microlino Spider”, afferma il presidente Wim Ouboter. “Consideratela come l'antitesi dei massicci pick-up elettrici: non è stata pensata per il 5% dei viaggi in cui è necessario trasportare molto, ma per il 95% dei casi in cui si viaggia soli e si va a lavoro”.