Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
2035

Merz sfida Bruxelles: “Stop al bando dei motori nel 2035”

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz rilancia il dibattito sulla transizione green: “Il 2035 non può essere l’anno del taglio netto”

10 Ott 2025 - 11:49
© Getty Images

© Getty Images

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha riacceso il dibattito sulla transizione energetica dell’automotive europeo. In un vertice a Berlino con governo, industria e sindacati, ha annunciato la volontà di revocare il divieto di vendita di nuove auto a benzina e diesel previsto nell’Unione Europea dal 2035, definendolo “una scadenza troppo rigida per un settore strategico come quello automobilistico”.
Pronto a tutto
«Faremo di tutto per evitare una brusca interruzione nel 2035», ha dichiarato Merz, precisando che l’obiettivo è sostenere la filiera tedesca, oggi in una fase di rallentamento produttivo e occupazionale. «Abbiamo bisogno di flessibilità e di più tempo per testare e introdurre altre tecnologie sul mercato», ha aggiunto. Secondo le sue stime, entro il 2035 la mobilità elettrica coprirà solo il 50% del mercato tedesco.
Sindacati compatti: “serve una transizione più lunga”
Il summit si è concluso con una sostanziale unità d’intenti: la transizione energetica resta un obiettivo condiviso, ma servono tempi più realistici e regole meno rigide. La presidente dell’associazione dell’industria automobilistica tedesca (VDA), Hildegard Müller, ha sottolineato che l’elettrico «resta la strada principale», ma che il settore «deve poter esplorare soluzioni climaticamente neutre alternative». Müller ha ricordato che i costruttori hanno già stanziato 320 miliardi di euro per ricerca e sviluppo e 220 miliardi per riconvertire gli impianti produttivi, ma ha ribadito che “nel mondo esistono diverse opzioni tecnologiche, e limitarci a una sola sarebbe un errore strategico”. Dalla stessa linea anche il sindacato IG Metall, rappresentato da Christiane Benne, che ha chiesto a Berlino e Bruxelles «un’offensiva per la mobilità elettrica, ma accompagnata da maggiore flessibilità sulle norme CO₂ per ibridi e carburanti alternativi».
La Germania guida il fronte del rinvio
Il cancelliere ha parlato di “centralità strategica” dell’automotive tedesco, che da solo impiega oltre 750 mila persone e genera circa il 5% del PIL nazionale. «L’elettrico è la via maestra, ma non può essere l’unica», ha detto Merz. «Non possiamo permetterci che il 2035 diventi un punto di rottura per la nostra industria».  La posizione di Berlino riapre così la partita a Bruxelles. La normativa approvata nel 2023 nell’ambito del pacchetto “Fit for 55” prevede lo stop alla vendita di veicoli a combustione interna dal 2035, con una deroga solo per i motori alimentati da e-fuel, i carburanti sintetici. Ma il nuovo governo tedesco punta a un ulteriore allentamento delle regole, permettendo la coesistenza tra motori elettrici, ibridi e soluzioni alternative a zero emissioni nette.
Un futuro ancora aperto
Dietro la mossa di Merz si legge una doppia esigenza: proteggere l’industria tedesca in un momento di forte concorrenza cinese e americana, e difendere l’occupazione in un comparto che resta vitale per l’economia del Paese. La Germania sembra dunque pronta a guidare un fronte più pragmatico in Europa, chiedendo che la sostenibilità non si traduca in rigidità normativa. «Non si tratta di fermare la transizione», ha chiarito Merz, «ma di garantirle una traiettoria che sia industrialmente e socialmente sostenibile».

merz
friedrich merz
bando motori 2035
2035
europa
unione europea
germania
stop motori termici 2035
rinvio elettrico

Ultimi video

25:51
Puntata del 27 settembre #DriveUp

Puntata del 27 settembre #DriveUp

15:41
La puntata del 9 ottobre #DriveUp

La puntata del 9 ottobre #DriveUp

02:15
DUP SABATO SRV DS N°4 PORTO (11 OTT)

La prova della DS N°4

02:28
R4 SRV DACIA HIPSTER CONCEPT PARIGI SRV

Dacia presenta Hipster: il concept di una e-car europea

04:03
Volvo EX90

EX90, l'ammiraglia full electric a sette posti di Volvo

04:00
BMW M5 Touring

BMW M5 Touring

15:43
La puntata del 2 ottobre #DriveUp

La puntata del 2 ottobre #DriveUp

01:57
L'offerta di KGM: qualità e un'ampia gamma

L'offerta di KGM: qualità e un'ampia gamma

01:25
Tensor Robocar, il taxi personale autonomo

Tensor Robocar, il taxi personale autonomo

02:11
Nuovo arrivo in Italia: ecco Geely con due nuove auto

Nuovo arrivo in Italia: ecco Geely con due nuove auto

02:11
La Ecto Mobile, una Cadillac da "acchiappafantasmi"

La Ecto Mobile, una Cadillac da "acchiappafantasmi"

02:43
Salone Auto Torino 2025: tante novità e nuovi arrivi

Salone Auto Torino 2025: tante novità e nuovi arrivi

02:57
Nuova Citroen C5 Aircross, la seconda generazione

Nuova Citroen C5 Aircross, la seconda generazione

01:31
L'editoriale: Gruppo Volkswagen, una crisi da oltre 5 miliardi

L'editoriale: Gruppo Volkswagen, una crisi da oltre 5 miliardi

02:38
MAG SRV AUDI Q3 PALERMO SRV

Il racconto della nuova Audi Q3

25:51
Puntata del 27 settembre #DriveUp

Puntata del 27 settembre #DriveUp

I più visti di Drive Up

Vasco Rossi mette in vendita la sua Lancia Delta HF Integrale del 1992

Il garage dei sogni di Ibrahimovic: Ferrari, Porsche e... Volvo

La Ferrari elettrica si presenta: più di 1.000 CV, in arrivo nel 2026

La puntata del 9 ottobre #DriveUp

La puntata del 9 ottobre #DriveUp

Nuova Audi Q3 Sportback: stile coupè e tecnologia da ammiraglia

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:22
Totti: "Nico Paz mi intriga, Gattuso può portarci al Mondiale"
12:20
Casemiro, a giugno sarà addio: niente rinnovo con lo United
12:16
Volley, Righi (Lega A): "Coppa in Arabia fatto storcere naso a tifosi"
12:13
Stankovic, prima volta con la Serbia: "Dimarco mi ha fatto i complimenti". E l'Inter pensa alla recompra
12:12
Roma, senti Taylor: "A Budapest non ho commesso nessun errore grave"