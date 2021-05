Mahindra Kuv100 NXT, il Suv a misura di città

Un Suv perfetto per la città: stiamo parlando della Mahindra KUV100 NXT 2021. Dimensioni small, ma la definizione di Suv calza a pennello: lei non è una city car. Questa la base di partenza per raccontare la macchina che arriva dall'India e in tre anni ha superato le 3000 immatricolazioni. All'esterno il colpo d'occhio è simpatico, in pratica un fuoristrada rimpicciolito ma che si fa apprezzare per le sue forme: lunghezza 3,7 metri e passo di 2,38 metri. Così i parcheggi in città non sono più un problema.