La Insteroid sbarca in Italia: regina al Salone Auto Torino

La visionaria concept car che reinterpreta il city-SUV 100% elettrico Inster e porta il linguaggio del gaming nel mondo automotive

26 Set 2025 - 12:32
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Hyundai svela la sorpresa per il pubblico di Salone Auto Torino: INSTEROID è per la prima volta in Italia! La visionaria concept car che celebra la creatività completa la presenza di Hyundai alla manifestazione che ha trasformato ancora una volta il centro città in un’esposizione diffusa e accessibile.

Svelata originariamente alla “Night Garage Party” a Seoul, INSTEROID è assoluta protagonista a Torino fino a domenica 28 settembre, confermando la capacità di Hyundai di rompere gli schemi e proporre una visione che unisce divertimento, innovazione e ispirazione dal mondo dei videogame, andando oltre al design automobilistico tradizionale.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

INSTEROID è più di una semplice concept car, traduce l’immaginazione in esperienza concreta, coinvolgendo le persone attraverso forme, luci e suoni. Con il suo spirito fresco e irriverente, INSTEROID incarna alla perfezione lo spirito innovativo di Hyundai e reinterpreta il city-SUV 100% elettrico INSTER, presentato e rapidamente affermatosi in Europa, portando lo stile sportivo e la gamification a un nuovo livello.

Progettata in gran segreto dal team di design europeo di Hyundai, INSTEROID unisce la natura giocosa di “INSTER” con l’energia esplosiva di “STEROID”, esprimendo un’identità vivace e audace. La missione è chiara: esplorare nuovi linguaggi espressivi. L’abitacolo è caratterizzato da elementi completamente personalizzabili che riflettono la filosofia “Build it, play it, break it, repeat”.

L’esperienza multisensoriale è arricchita da una firma sonora unica, dall’impianto audio Beat House e dalla Message Grid, che consentono interazioni personalizzate e un forte legame emotivo tra auto e conducente. L’icona Boost, presente in diversi punti del design, parla a diverse personalità e rafforza il rapporto tra l’auto e chi la guida.

Dal punto di vista estetico, INSTEROID si distingue per una larghezza accentuata, ruote da pista, spoiler posteriore ad ala, diffusore e sfoghi d’aria che ne migliorano l’aerodinamica. Gli esterni, rifiniti in una tonalità di bianco morbido con dettagli in arancione acceso, esprimono un carattere deciso e originale.

“Il debutto italiano di INSTEROID al Salone Auto Torino rappresenta un momento speciale per noi. Questa concept car incarna una moderna interpretazione dell’auto da sogno, una celebrazione del puro divertimento che riflette il nostro approccio capace di rompere gli schemi. Con creatività e innovazione vogliamo parlare alle nuove generazioni di automobilisti, condividendo una visione di mobilità ispirata, coinvolgente e orientata al futuro”, ha dichiarato Francesco Calcara, Presidente e CEO di Hyundai Italia.

Accanto alla concept car, fa il suo debutto nazionale al pubblico anche IONIQ 9, il SUV 100% elettrico di grandi dimensioni che prende di diritto il titolo di ammiraglia del Brand, affermandosi come manifesto della visione elettrica di Hyundai e simbolo della sua ambizione nel ridefinire i confini della mobilità a zero emissioni. Con IONIQ 9, la gamma IONIQ rafforza la propria posizione di emblema di innovazione e progresso, ai vertici dell’elettrificazione globale.

Caratterizzata da un design elegante e scolpito e da un abitacolo premium curato nei minimi dettagli, IONIQ 9 offre un’inedita esperienza di spaziosità e comfort, coniugata a un’ampia autonomia e a tempi di ricarica ridotti grazie alla batteria da 110,3 kWh e all’architettura a 800V. Tutte le configurazioni di potenza offrono valori di autonomia di almeno 600 km nel ciclo medio combinato WLTP, e la ricarica dal 10 all’80% può avvenire in appena 24 minuti.

Il design è sviluppato secondo la filosofia “Aerosthetic”, che coniuga linee armoniose ed efficienza, ed eredita i tratti iconici del linguaggio stilistico delle EV Hyundai con i Parametric Pixel. Soluzioni aerodinamiche avanzate consentono al modello di raggiungere un coefficiente di resistenza aerodinamica (CX) di appena 0,259: un valore che lo colloca al vertice della categoria.

Gli interni, disponibili in configurazioni a 6 o 7 posti, sono stati progettati per garantire un’esperienza di viaggio senza precedenti all’insegna di spazio, comfort e versatilità, mentre le soluzioni tecnologiche di bordo assicurano sicurezza, connettività e praticità ai massimi livelli.

Con la presenza al Salone Auto Torino 2025, Hyundai conferma il proprio ruolo da leader nel panorama della mobilità anche in Italia, portando avanti una visione che mette al centro le persone attraverso l’innovazione, allo scopo di migliorare la vita di ogni giorno.

