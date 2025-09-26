La Insteroid sbarca in Italia: regina al Salone Auto Torino

INSTEROID è più di una semplice concept car, traduce l’immaginazione in esperienza concreta, coinvolgendo le persone attraverso forme, luci e suoni. Con il suo spirito fresco e irriverente, INSTEROID incarna alla perfezione lo spirito innovativo di Hyundai e reinterpreta il city-SUV 100% elettrico INSTER, presentato e rapidamente affermatosi in Europa, portando lo stile sportivo e la gamification a un nuovo livello.