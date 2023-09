La Frangivento GT65 da un milione di euro sfonda il guard rail: tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata a Belluno, in occasione della cronoscalata automobilistica "Pedavena-Croce d’Aune", dove la supercar che faceva da apripista, in un tornante, si è schiantata contro il guard rail sfondandolo. L'auto in questione è una Frangivento GT65, prototipo dal valore di un milione di euro disegnato dal designer Giorgio Pirolo che era alla guida. Illeso come le persone che erano a bordostrada e per pochissimi metri non sono state colpite.