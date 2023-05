L'evoluzione della specie: ecco l'Aston Martin DB12

Aston Martin si evolve: è arrivata la DB12. La casa inglese ha svelato la super tourer che prenderà il posto della DB11 nella gamma. Una vettura sicuramente sportiva, ma molto lussuosa. Sinuosa nelle forme che ricorda per alcuni tratti la DBS Superleggera. Nuovi anche i fare LED per renderla più moderna. Sotto il cofano un motore V8 biturbo da 4 litri, la cui potenza erogata raggiunge i 680 CV: l'elettrico può aspettare. Il motore è abbinato al cambio automatico a otto rapporti e alla trazione posteriore. I dati dicono 0-100km/h in 3,6 secondi e una velocità massima di 325 km/h. Intanto l'attesa è per luglio quando verranno consegnati i primi esemplari. Un fortunato cliente, però, non ha saputo aspettare e si è aggiudicato all'asta la prima DB12 prodotta per 1,5 milioni di euro durante l'evento di beneficenza amfAR Gala tenutosi a Cannes.