Hyundai presenta il “Rolling Lab” RN24 aprendo la strada ai futuri veicoli elettrici ad alte prestazioni

“Hyundai N non è solo un brand, è anche la rappresentazione della nostra dedizione all’innovazione e alle alte prestazioni”, ha dichiarato Manfred Harrer, Executive Vice President e Head of the Genesis and Performance Development Tech Unit. “RN24 è una testimonianza delle ambizioni che coltiviamo per il futuro”. “Rolling Lab” di ultima generazione, RN24 è la più recente evoluzione di una serie innovativa di veicoli sperimentali che colmano il divario tra la tecnologia del motorsport e i modelli di serie N. Nati con la serie RM (Racing Midship), i “Rolling Lab” - come RN22e e N Vision 74 - funzionano come banco di prova per le tecnologie ad alte prestazioni del futuro. RN24 porta avanti questa eredità, superando i limiti della tecnologia motorsport e plasmando il futuro dei veicoli elettrificati del brand Hyundai N.