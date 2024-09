Debutta la nuova Audi RS e-tron GT, 925 CV di potenza nella versione Perfomance

a milano

In occasione della Milano Fashion Week 2024

Milano, capitale della moda e del design, con cui Audi condivide l’attitudine all’innovazione, si conferma il luogo d’eccezione in cui far debuttare la più evoluta espressione sportiva della gamma dei quattro anelli. In occasione della Milano Fashion Week 2024, infatti, Audi RS e-tron GT “sfila” in anteprima per il pubblico italiano unendo avanguardia tecnica ed emozione. La full electric Audi magnifica il concetto di granturismo unendo le straordinarie prestazioni ad elettroni – 925 CV di potenza massima nella versione performance – ad un comfort da ammiraglia e una facilità d’uso tipicamente Audi. Mostrata al pubblico e alla stampa presso il Cortile d’Onore del settecentesco Palazzo Borromeo d’Adda, Audi RS e-tron GT accompagna il pubblico della settimana della moda nei luoghi iconici nel cuore della città, in un percorso di stile che si snoda da Piazzetta Brera a Palazzo Citterio tra eventi, mostre ed esposizioni. La rinnovata coupé a quattro porte, infatti, grazie alla sua essenzialità stilistica, all’artigianalità e alla sartorialità, racconta uno stile senza tempo, in grado di andare oltre le tendenze.

L’attenzione ai minimi dettagli e le esclusive possibilità di personalizzazione la rendono simile ad un capo d’alta moda, fatto su misura. Proprio la produzione carbon neutral presso il sito d’eccellenza Audi Böllinger Höfe, infatti, consente di unire soluzioni sostenibili come il riciclo della plastica e dell’alluminio a lavorazioni sartoriali realizzate con maestria artigiana. A sottolineare come il mondo dell’automotive abbia inequivocabili punti di contatto con quello del fashion, dalla prossima settimana all’interno delle Voices of Progress sarà disponibile un racconto a più voci di otto imprenditrici Audi. In un ritratto del loro far impresa con passione e innovazione, le protagoniste evidenzieranno, tra i temi trattati, come con l’acquisto di una vettura, in particolar modo nel caso della full electric Audi RS e-tron GT, il Cliente possa esprimere in modo deciso la propria personalità, proprio come nella scelta di un bell’abito sartoriale. All’interno della narrazione, le parole di Chiara Cormanni - Presidente del comitato di imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Milano - evidenziano il forte legame fra la cultura dell'innovazione nell'imprenditoria, i valori del brand come design e sostenibilità e la città di Milano.

Vertice della gamma full electric dei quattro anelli, Audi RS e-tron GT partendo dalla Milano Fashion Week è ora pronta per farsi conoscere su strada e presso le Concessionarie italiane dove verrà lanciata nel corso del mese di settembre.