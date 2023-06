Dalle neve alla pista: Goggia, Brignone e Bassino a tutto gas con Audi

FISI DAY A IMOLA

Gli atleti Fisi al volante della gamma RS: Dindo Capello coach d'eccezione

Velocità e linee pulite. Sull’asfalto come sulla neve. Audi e Fisi, un legame indissolubile che dura dal 2007. Dall’amore per la montagna all’adrenalina, campioni e campionesse degli sport invernali sono scesi in pista a Imola a bordo delle più potenti vetture della casa tedesca: occasione anche per celebrare i 40 anni della divisione sportiva dei quattro anelli. Protagonista assoluta Sofia Goggia che con la velocità ha un certo feeling e si è divertita spingendo al massimo una R8 tra la Tosa e la Piratella: "Mi diverte molto guidare in pista e ci sono molte analogie con lo sci".

Una giornata a tutto gas con un coach d'eccezione, Dindo Capello. Il tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans ha dato consigli agli atleti e ha fatto vivere a Federica Brignone e Marta Bassino l'esperienza di un hot lap. Gamma RS composta per l'occasione da RS3, R8 e RG e-tron GT. Elettrificazione su cui punta molto Audi per la sostenibilità: il brand, entro il 2025, prevede la conversione carbon neutral di tutti gli stabilimenti e all’introduzione di 20 nuovi modelli in gamma, di cui oltre 10 BEV.

Al volante anche la campionessa biathlon Lisa Vittozzi e il campione del mondo di skicross Simone Deromedis, grande appassionato di auto che ha vissuto una giornata indimenticabile. Grintosa su i cordoli anche Michela Moioli (oro olimpico di snowboard), mentre Jole Galli (skicross) ha mantenuto alta la tradizione di famiglia essendo nipote del rallysta Gigi Galli. Per lo sci alpino maschile hanno dato sfogo alle loro abilità di guida Vinatzer, Della Vite e Schieder.

LA STORIA DI AUDI SPORT

40 anni, oltre 250.000 vetture prodotte nell’ultimo decennio e più di 400 titoli sportivi conquistati: quando nel 1983 Audi Sport GmbH fu fondata con il nome di quattro GmbH, era difficile prevedere che nei quattro decenni successivi l’Azienda sarebbe diventata un costruttore premium di vetture high performance con un programma sportivo di respiro mondiale. In quarant’anni, Audi Sport ha saputo evolvere costantemente portando prestazioni, prestigio ed esclusività delle proprie vetture al limite di quanto tecnicamente ottenibile senza rinunciare alla fruibilità quotidiana.

Una “ricetta” di successo, tanto che nel 2022 la divisione sportiva Audi ha affiancato ai trionfi sportivi un nuovo record di vendite con 45.515 consegne nel mondo. Un risultato ottenuto grazie a un portfolio di 16 modelli, il più ampio di sempre, in grado di spaziare dalla compatta Audi RS 3 Sportback sino al SUV high-end Audi RS Q8, passando per la supersportiva Audi R8 e la Granturismo elettrica Audi RS e-tron GT, esempio della vocazione pionieristica dell’Azienda. Un gradimento confermato in Italia: dal 2018, Audi Sport detiene il primato tra i marchi premium nel segmento high performance con una quota di mercato che nel 2023 sfiora il 40%.

Se nel 1999 Audi RS 4 (B5) si è fregiata del titolo di primo modello RS “firmato” quattro GmbH, poco dopo l’inizio del nuovo millennio ha visto la luce la prima generazione di Audi RS 6, oggi giunta alla quarta serie e divenuta un’icona sportiva del Brand, mentre dal 2007 l’apice della sportività è rappresentato da Audi R8, la cui variante GT3 è divenuta il fulcro del programma per i Clienti sportivi. Nel 2021, con Audi RS e-tron GT, Audi Sport ha dato il via all'era elettrica high performance. Prodotta presso il sito carbon neutral Audi Böllinger Höfe, Audi e-tron GT è la prima Granturismo full electric dei quattro anelli e costituisce l’apice dell’evoluzione sostenibile della sportività del Brand.

Audi Sport, oggi impegnata in quattro aree di business – sviluppo e produzione di modelli ad alte prestazioni, gestione dei programmi sportivi ufficiali Audi e dei Clienti privati, personalizzazione dei veicoli Audi exclusive e commercializzazione dei prodotti lifestyle dei quattro anelli – guarda al domani con l’obiettivo di proiettare il DNA sportivo Audi nel futuro elettrico, proponendo ai Clienti l’auto perfetta per ciascun segmento spaziando dalla progressiva elettrificazione mediante powertrain mild-hybrid ai futuri ibridi plug-in high performance, sino alla straordinaria esperienza di guida dell’elettrico puro: in primis con i nuovi modelli RS basati sulla piattaforma nativa elettrica PPE. Entro la fine del decennio, l’offerta Audi Sport sarà convertita al cento per cento in vetture full electric (BEV) e a elevata elettrificazione (PHEV).

Coerentemente con il presente e il futuro della produzione di serie, Audi Sport è uno dei principali promotori dell'elettrificazione nel motorsport. Sotto la sua guida, nel 2021 è stato creato l’avanguardistico prototipo elettrico con range extender Audi RS Q e-tron, successivamente schierato al via della Dakar, il rally raid più difficile al mondo, dove ha conquistato al debutto assoluto 4 vittorie e 10 podi di tappa. Dal 2026, i quattro anelli parteciperanno al Campionato mondiale FIA di Formula Uno con una power unit appositamente sviluppata. I nuovi regolamenti, che prevedono un livello superiore di elettrificazione, sono orientati alla sostenibilità. Il motore elettrico (MGU-K) sarà potente quasi quanto il propulsore termico e i motori turbo da 1,6 litri utilizzeranno un innovativo carburante sintetico rinnovabile.