BMW Group, importante traguardo nell’economia circolare grazie al riciclaggio delle batterie ad alta tensione

La partnership a lungo termine con SK tes coinvolge direttamente il BMW Group nei processi pratici di riciclaggio, consentendogli di fornire preziose indicazioni ai reparti di sviluppo. In futuro, le batterie ad alta tensione non più idonee all’uso, provenienti dai settori di sviluppo, produzione e mercato del BMW Group in Europa, saranno consegnate a SK tes, rappresentando il primo passo verso un'economia circolare efficace e sostenibile per le batterie. SK tes trasformerà quindi le vecchie batterie in metalli di alta qualità, che potranno essere successivamente reintrodotti nella produzione di nuove batterie. Questo processo prevede una triturazione meccanica delle batterie, durante la quale i metalli vengono concentrati al fine di ottenere un materiale noto come “black mass”. I materiali preziosi, quali nichel, litio e cobalto, vengono successivamente recuperati attraverso un processo chimico altamente efficiente chiamato idrometallurgia. Queste materie prime secondarie saranno, tra l’altro, utilizzate per il nuovo sistema di trazione GEN 6.