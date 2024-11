Alfa Romeo 33 Stradale, i test dinamici sull’iconico circuito di Nardò

Per la tipologia di test ad alta velocità che si volevano condurre, la scelta di Alfa Romeo non poteva che cadere sul Nardò Technical Center (NTC), uno dei centri di collaudo e sperimentazione più avanzati del mondo, ubicato nel Salento, dove i più blasonati brand automobilistici effettuano i loro test. Costruito nel 1975 dalla FIAT, oggi il proving groundpugliese si estende su un'area di 700 ettari, impreziosita da boschi e macchia mediterranea, e vanta ben 20 piste di prova per attività di sperimentazione e sviluppo a qualsiasi livello. Tra questi tracciati spicca il famoso Nardò Ring per i test ad alta velocità di auto e moto, che presenta un diametro di quattro km e una lunghezza di 12,6 km. Considerato la pista circolare per auto più veloce al mondo, il circuito propone diverse inclinazioni e relative velocità di compensazione per ciascuna delle quattro corsie che lo compongono. Grazie al suo profilo parabolico basso, guidando su ogni corsia alla velocità di compensazione che bilancia la forza centrifuga, i driver hanno la sensazione di guidare in un rettilineo infinito.