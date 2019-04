Napoli, per Ancelotti una partita che vale una stagione

10/04/2019 di RAFFAELE AURIEMMA

La squadra è volata a Londra con un carico di adrenalina, mista ad alcune perplessità relative al rendimento recente degli azzurri: quale Napoli bisognerà aspettarsi domani sera all’Emirates Stadium?

I tifosi al seguito della squadra (saranno non meno di tremila) ed i tanti che seguiranno la partita in tv, sperano che nella notte magica di Londra possa sparire la squadra insicura ed indecifrabile vista all’opera in questo 2019.

Da quando è iniziato il girone di ritorno (sfida alla Lazio del 20 gennaio) il Napoli ha collezionato 5 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte e, con soli 20 punti in 12 partite, è dietro non solo alla Juventus (31), ma anche ad Atalanta (24), Torino (22), Milan (21) e Roma (20).

Nelle prime 12 giornate del girone di andata, invece, il Napoli era secondo con 28 punti (8 in più rispetto alle prime 12 del ritorno) e con 6 di ritardo sulla Juve capolista.

Se poi rapportiamo il rendimento della squadra alla 31esima giornata di questa stagione con quello dello stesso turno un anno fa, ci accorgiamo che il Napoli è la squadra che ha perso più punti tra tutte quelle che occupano i primi posti della Serie A.

La squadra di Ancelotti ha 13 punti in meno, peggior rendimento rispetto alla Juventus (+3), alla Roma (-9), all’Inter (-2), al Milan (stessi punti) e alla Lazio (-11). E allora domani a Londra, come on Napoli: don’t give up!