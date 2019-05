Napoli, Insigne vede azzurro all'orizzonte

03/05/2019 di ANTONIO PETRAZZUOLO

Dal balcone di casa sua a Posillipo, Lorenzo Insigne vede il Vesuvio. Un panorama mozzafiato, incantevole, che è destinato ad ammirare ancora a lungo. Negli ultimi giorni si è tanto parlato dell’incontro tra il talento di Frattamaggiore ed i suoi agenti Mino e Vincenzo Raiola . Dopo questo confronto, va detto anche che c’è stato un incontro con la dirigenza del Napoli . La voglia, di tutte le parti in causa, è quella di proseguire il matrimonio in azzurro. Ecco quindi il motivo della chiacchierata, con toni sereni e distensivi, avvenuta nella mattinata del 1° maggio tra Aurelio De Laurentiis , il d.s. Cristiano Giuntoli, Carlo Ancelotti , i Raiola e Insigne in prima persona. Va anche chiarito che l’incontro precedente, che c’è stato tra Insigne e i suoi agenti, si era reso necessario per discutere di alcuni contratti legali che però nulla avevano a che fare con il Napoli. Ordinaria amministrazione, dunque. Ma tornando al contenuto del confronto distensivo, tra il Napoli e Lorenzo Insigne, ne è emersa la volontà, unanime, di proseguire l’avventura insieme.

Un bel segnale per la piazza. Un’importante dimostrazione di stima per Lorenzinho. Nel contratto che lega il talento di Frattamaggiore al club di ADL fino al 2022, anche la possibilità di ulteriori bonus, legati a nuovi sponsor da associare al capitano, come già è avvenuto per il passato con uno dei più grandi marchi mondiali di abbigliamento sportivo. Questa notizia, positiva, non esclude però la possibilità che Raiola possa condurre al Napoli l’arrivo di altri talenti, presenti nella sua scuderia. Uno su tutti Hirving Lozano. L’esterno offensivo messicano, classe ’95, ha mostrato le sue doti, quest’anno, con la casacca del PSV Eindhoven. Ha realizzato 17 gol e 11 assist (in 30 presenze), dati che lo hanno fatto entrare nei radar di diverse squadre europee, che non hanno nascosto l’interesse verso questo campioncino. Tra i più positivi del Messico ai Mondiali in Russia del 2018, seguiti da vicino proprio da Carlo Ancelotti nelle vesti di commentatore tecnico, e con 2 gol realizzati anche in Champions League, ha il contratto in scadenza nel 2023 con il costo del suo cartellino che è stato fissato a 40 milioni. Il Napoli ha preso appunti. Raiola è pronto a servirlo su un piatto d’argento.