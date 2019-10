Napoli, forse è la volta buona per Milik

OGGI CON AURIEMMA

di

RAFFAELE AURIEMMA

Vuoi vedere che questa è la volta buona? Chissà che lo splendido gol segnato di ieri contro la Macedonia, non possa rappresentare per il centravanti polacco la scossa per scuotersi da questo periodo di grande depressione, come da lui stesso confessato di recente. E’ la quarta stagione di Milik con il Napoli e nessuno può negare le sue grandi doti di goleador, dimostrate nonostante i due infortuni alle ginocchia che ne hanno condizionato il rendimento, soprattutto nei primi tre anni partenopei. In questa stagione non è ancora andato a bersaglio ed è il suo peggior inizio: non gli era mai successo da quando indossa la maglia azzurra.

Basta tornare indietro con la memoria per capire quanto sia desideroso il riscatto di Arek. Nel suo primo anno con il Napoli, la stagione 2016-2017, al 13 ottobre aveva accumulato 9 presenze con 7 gol in totale, prima di arrendersi alla rottura del crociato al ginocchio destro, incidente che si verificò l’8 ottobre in Nazionale. Al termine della stagione, però, mise insieme 27 presenze e 8 gol complessivi. Nella sua seconda annata azzurra, quella datata 2017-2018, le presenze a questo punto erano 5, con 2 gol all’attivo, prima di rompersi anche il crociato del ginocchio sinistro. Poi si riprese e alla fine furono 17 le presenze con 6 gol. Terza stagione (2019-2019), la prima con Ancelotti, si ricordano 6 presenze e 3 gol, per un totale a fine anno di 44 presenze e 20 gol. Questo avrebbe dovuto essere l’anno della sua definitiva esplosione, ma fino a questo momento si contano solo 3 presenze e 0 gol realizzati. Ieri ha messo dentro la sua prima rete e tutti auspicano che rappresenti il classico tappo della bottiglia, dalla quale si spera possa sgorgare un numero di gol degni delle sue caratteristiche e delle sue potenzialità.

Giocherà Milik sabato prossimo alla ripresa del campionato nella gara al San Paolo contro il Verona? E’ complicato saperlo adesso, anche perchè Ancelotti ha dimostrato finora di non dare punti di riferimento sulle formazioni, avendo utilizzato ben 22 calciatori della rosa. Ma la sensazione è positiva, che Milik giocherà titolare con gli scaligeri, magari al fianco di Llorente che sta continuando a Castelvolturno la preparazione per mettersi in linea con gli altri calciatori che, a differenza dello spagnolo, avevano svolto l’intera preparazione nel ritiro di Dimaro.