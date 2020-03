Cuore Tifoso Napoli: dopo Mertens, si pensa a Callejon! Ipotesi Belotti, Milik sul mercato

OGGI CON PETRAZZUOLO

di

ANTONIO PETRAZZUOLO

Mentre non si gioca, eccezion fatta per i recuperi, e il coronavirus ha destato in allarme un Paese intero, si prova a ragionare sul futuro. In casa Napoli, De Laurentiis ha le idee chiare. Dopo aver posto le basi per il rinnovo di Mertens, con un biennale da 4 milioni annui, 500mila di bonus legati a gol e presenze, e 2 milioni alla firma, c’è stato un summit con Rino Gattuso a Castel Volturno. Sono state tracciate le linee guida per la squadra dei prossimi mesi. Con l’allenatore il matrimonio procede a gonfie vele e l’intesa è cosa fatta: pochi cenni d’intesa e via con le idee.

Nelle ultime settimane in tanti hanno già indicato Callejon verso il Valencia, pensando ad una separazione inevitabile. In realtà l’intenzione è diversa: dopo tanti anni, si valuta la soluzione migliore. Il Napoli vorrebbe trattenere ancora il numero 7 spagnolo, che si è integrato benissimo nel contesto partenopeo. La voglia di venirsi incontro c’è, il tempo ci dirà se ci sarà un colpo di teatro. Gattuso sembra intenzionato inoltre a far restare all’ombra del Vesuvio anche Zielinski e Fabian Ruiz.

Discorso a parte per Milik, che può avere diverse pretendenti sul mercato. L’attaccante polacco, infatti, chiuso da Mertens, potrebbe essere sacrificato, anche per consentirgli una maggiore continuità altrove. In tal caso, dall’incasso per la cessione, potrebbe arrivare l’affondo partenopeo al Torino. Obiettivo? Andrea Belotti. Già da tempo nel mirino del Napoli, piace alla dirigenza ed ha le caratteristiche richieste dall’allenatore. In difesa, poi, non dovrebbero esserci grandi sorprese.

Tra i rinnovi in programma anche quello per Nikola Maksimovic. Intanto ci si interroga sul futuro di Allan, Ghoulam e Koulibaly. Pensare a facili cessioni non è così semplice. I calciatori, per essere appetibili sul mercato e mantenere una valutazione ritenuta congrua dal club di appartenenza, hanno bisogno di continuità di utilizzo, aspetto che attualmente manca. A meno che non arriveranno offerte sontuose, difficile ipotizzare svendite. Se il Psg (Koulibaly) o l’Everton (Allan e Lozano) hanno particolari mire dovranno sborsare un bel po’ di quattrini.