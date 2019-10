Cuore Tifoso Napoli: Una stella illumina il cammino azzurro

OGGI CON AURIEMMA

di

Raffaele Auriemma

Nel panorama un po’ ingrigito del Napoli, c’è una stella che sta illuminando il cammino dei partenopei: Eljif Elmas. Appena venti anni festeggiati lo scorso 24 settembre, con 7 presenze (sulle 10 gare giocate dal Napoli) in maglia azzurra (5 in campionato) e ancora nessun gol realizzato. Il ds Giuntoli aveva convinto il coach Ancelotti a puntare su di lui, versando 16 milioni (più due di bonus) al Fenerbache, nonostante la giovanissima età, perchè il ragazzo incarna alla perfezione il prototipo di calciatore universale. E lo è così tanto, che nella sua Nazionale viene utilizzato in più posizioni del centrocampo, soprattutto offensive, con la conseguenza che sta sviluppando la sua abilità realizzativa.

Il 23 marzo scorso ha esordito contro la Lettonia nella fase a gironi per la qualificazione ai prossimi Europei, ed era subentrato al 27’ per l’infortunio di Hasani, segnando da esterno sinistro del centrocampo a 4, addirittura due gol utili per il successo (3-1) della Macedonia. All’epoca era ancora un tesserato del club turco, però il Napoli lo stava seguendo con attenzione. Giovedì c’è stata la consacrazione definitiva, con la doppietta realizzata (da titolare) contro la Slovenia: il ct Angelovski 43 anni e 33 panchine da ct, lo ha utilizzato da trequartista, dietro due attaccanti che giocano nel campionato italiano, Pandev (36 anni) del Genoa e Nestorovski (29 anni) dell’Udinese. Ora la Macedonia spera nella clamorosa qualificazione nella fase finale degli Europei, in programma d’estate e con un programma itinerante (prima gara a Roma, finale a Baku) ed Elmas chiederà il pass ai suoi compagni di squadra. Zielinski e Milik, che affronterà nella gara di domani sera a Varsavia.



Anche un pareggio potrebbe andare bene in casa della capolista del suo raggruppamento, per poi provare a scavalcare l’Austria, seconda in classifica e distante solo due punti. Quindi tornerà a Castelvolturno e Ancelotti proverà a capire se schierarlo o no dal primo minuto sabato prossimo al San Paolo contro il Verona. Nel campionato di serie A ha esordito il 24 agosto contro la Fiorentina subentrando al 72’ ad Allan ed è nel ruolo del brasiliano che Ancelotti pare volerlo utilizzare con maggiore frequenza. Il 14 settembre ha giocato la prima partita da titolare nella sfida casalinga con la Sampdoria, mentre Il 17 settembre ha esordito in Champions nel match giocato al San Paolo e vinto per 2-0 contro il Liverpool. Quella sera tutta Europa si è accorta del suo valore e qualcuno si è pentito di non aver creduto in lui, quanto invece ha fatto il Napoli.