Cuore tifoso Napoli: siamo usciti dal radar scudetto

Quella passionale sofferenza del Napoli nel difendere la vittoria contro il Brescia apre uno scenario in penombra nella prospettiva scudetto. La squadra di Ancelotti non è più inserita, da critica e media, nel lotto delle formazioni in grado di vincere il tricolore. Perché adesso tutti (o quasi) individuano nella Juventus e nell’Inter le uniche due formazioni dotate di organico e risultati tali da determinare una scelta bilaterale: il titolo di campioni d’Italia arriverà al termine di questo duello che sembra dover resistere fino a maggio. La Juventus e l’Inter, i bianconeri ed i nerazzurri che nel prossimo turno di campionato si sfideranno, faccia a faccia, in una partita che dovrebbe stabilire fin da adesso chi delle due prevarrà. Già ad inizio ottobre? Ma non è un po’ presto, quando restano da giocare ancora 32 partite di campionato? Decisamente sì, però le due sconfitte (su 6 partite) sarebbero già decisive per escludere gli azzurri dal corsa al titolo. Ma non è così. Il Napoli continua ad essere una squadra attrezzata per lo scudetto ed all’ombra del Vesuvio salutano con gusto la prematura esclusione dal novero di quelle che potrebbero appuntarsi il tricolore sul petto. Il 2-1 al Brescia contiene svariati segnali di ottimismo. A cominciare dalla vittoria contro una formazione tosta, che aveva già vinto due delle tre gare giocate in trasferta (nell’altra i lombardi avevano perso solo 1-0 e tra mille attenuanti in casa del Milan). Insigne e compagni hanno giocato 5 partite nelle ultime due settimane e con la temperatura ancora estiva, hanno mantenuto il vantaggio sul Brescia, nonostante la fatica e certe difficoltà di organico. La squalifica per due turni Koulibaly e gli infortuni a gara in corso di Manolas e Maksimovic, hanno mostrato al popolo del calcio italiano, come la squadra di Ancelotti abbia saputo giocare (e vincere) la partita con una coppia di centrali difensivi composta da Luperto e Di Lorenzo. Riuscire a conquistare i tre punti nonostante queste oggettive difficoltà, hanno permesso agli azzurri di conquistare tre punti pesantissimi, perchè arrivati dopo lo scivolone casalingo con il Cagliari e hanno favorito la costruzione di una corazza di autostima potentissima nell’organico messo su dal presidente De Laurentiis. Allora ben venga questa scarsa considerazione verso il Napoli, in questo periodo un po’ complesso per stanchezza fisica ed un organico ridotto all’osso, è molto meglio che i partenopei siano usciti dai radar di una reputazione da scudetto. Stare nell’ombra ed inseguire da presso le due fuggitive, può diventare un ulteriore vantaggio in previsione di una rimonta, oggi improbabile, ma chissà che poi non possa verificarsi.