Cuore Tifoso Napoli: Mertens e Callejon, due rinnovi necessari

OGGI CON PETRAZZUOLO

di

ANTONIO PETRAZZUOLO

Dries Mertens e Josè Callejon, entrambi 32enni, entrambi con il contratto in scadenza con il Napoli a giugno del 2020. Dopo il termine del calciomercato, l’intenzione del club di ADL sembra quella di dedicarsi proprio ai rinnovi dei contratti in scadenza. E allora ecco che tornano d’attualità i discorsi relativi ai due folletti che negli ultimi anni hanno scritto pagine importanti di storia partenopea. La voglia di restare, sia per Josè che per Dries, è forte e tanta. A tal proposito, in occasione di una recente conferenza stampa di Carlo Ancelotti, mi permisi di chiedere un parere al tecnico sull’opportunità o meno di prolungare il matrimonio di entrambi con il Napoli. La risposta fu secca e decisa: “Sono calciatori che fanno parte del nostro progetto e c’è la nostra volontà di rinnovare i loro contratti”. Che sia per una o due stagioni poi saranno le parti a deciderlo e stabilirlo.

Sta di fatto che Mertens e Callejon rappresentano tutt’oggi delle garanzie imprescindibili per il Napoli. Farei lo stesso discorso anche per altre squadre. Lo si è visto all’esordio contro la Fiorentina. Contro la Juventus, invece, sono apparsi un po’ in ombra. Ma parliamo di due professionisti, fondamentali per il gioco partenopeo e punti di riferimento per tutti gli allenatori che si sono susseguiti sulla panchina azzurra. Tatticamente Callejon non si discute. Mertens, poi, oltre ad essere un punto cardine dello spogliatoio, capace di tenere sempre alto il morale del gruppo, sa pungere sia a gara in corso che dal primo minuto.



mmaginare un futuro prossimo senza questi due elementi, a meno che non si decida nelle prossime finestre di mercato di fare investimenti super sontuosi, risulta difficile. In estate, tra l’altro, più volte si è parlato di un interessamento della Roma per il folletto belga, con ogni discorso, seppur marginale, che è stato rispedito al mittente. L’ipotesi cinese, come quella americana, non ha trovato riscontri. Quello che si sa è che entrambi non immaginano un futuro diverso da quello attuale, con la maglia azzurra cucita addosso e sul lungomare partenopeo che ha catturato i loro cuori e quelli delle rispettive famiglie.