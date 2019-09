Cuore tifoso Napoli: il gioco più in voga tra i tifosi è il toto-turnover

OGGI CON AURIEMMA

di

Raffaele Auriemma

Il gioco più in voga tra i tifosi è il toto-Napoli. Consiste nell’indovinare quale formazione sceglierà Ancelotti per la prossima partita della squadra azzurra. Mai come quest’anno, le scelte del coach partenopeo sono molto complesse, così tanto da immaginare che l’undici titolare possa venire fuori attraverso i classici bussolotti da pescare in un’urna. Ce ne sono 22 e all’interno degli stessi ci sono i nomi dei calciatori del Napoli, tutti quelli già utilizzati finora nelle 5 partite ufficiali già giocate.

Cominciamo dal portiere. Il titolare è Alex Meret, futuro candidato a diventare il titolare della nazionale italiana, eppure la sua alternativa si chiama Ospina, una celebrità in Colombia, dove da anni è il titolare inamovibile della selezione nazionale. Lato destro, la scelta può ricadere tanto su Di Lorenzo, vera sorpresa di questa stagione, o su Malcuit, insostituibile nella scorsa stagione. Ti sposti sui due centrali della difesa e non puoi non pensare alla coppia Manolas-Koulibaly, da più parti considerati come i più forti di tutta la serie A. Però Maksimovic ed il giovane Luperto hanno qualità e, soprattutto, entusiasmo da quando con il Napoli hanno trovato l’accordo per rinnovare il contratto: manca solo l’annuncio del presidente De Laurentiis, che ha già apposto la sua firma sull’accordo. Il posto a sinistra se lo giocano Mario Rui e Ghoulam, anche se il portoghese si lascia preferire per agonismo ed applicazione. Sulla corsia destra del centrocampo, anche quest’anno sarà complicato trovare un’alternativa all’insostituibile Callejon. Allan Zielinski, Fabian Ruiz ed Elmas si palleggiano per i due posti di centrali, con il brasiliano e lo spagnolo che partono inizialmente con l’etichetta dei preferiti. Sulla sinistra, diventa complicato immaginare qualcuno che non sia Insigne, nonostante Younes goda della totale fiducia del tecnico. Lì davanti, poi, di qualità e forza il Napoli ne ha da vendere. A cominciare da Mertens, a soli due gol dal record di Maradona (115 reti con la maglia del Napoli), passando per Milik, che cerca solo un po’ di continuità per dimostrare che De Laurentiis fa bene a puntare su di lui. Il messicano Lozano, l’acquisto più costoso della storia del Napoli, e Llorente, la grande sorpresa di questo abbrivio di stagione, sono due gustosissime soluzioni. Allora divertitevi, scegliendo lo schieramento migliore per la sfida anche di questa sera contro il Cagliari: vanno tutti bene per portare il Napoli al primo posto di questa serie A.