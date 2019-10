Cuore Tifoso Napoli: blindare Fabian Ruiz per allontanare le sirene spagnole

OGGI CON PETRAZZUOLO

di

ANTONIO PETRAZZUOLO

Fabian Ruiz vede azzurro all’orizzonte. Il centrocampista spagnolo è in costante crescita e sa di poter ancora migliorare. Il Napoli è consapevole di avere in rosa un prospetto importante, pronto a diventare un vero e proprio top player. Classe 1996, 24 anni da compiere il prossimo 3 aprile, Fabian ha già colpito per classe e caratteristiche del tutto inedite. Il suo passo felpato incanta i tifosi, come pure il giochino che porta a nascondere il pallone in fase di contropiede poco prima del passaggio verso il compagno smarcato. Serie A, la fotogallery di Napoli-Verona Getty Images

Su di lui si sono accesi, anche per questo motivo, i riflettori dei principali club europei. Su tutti il Barcellona e il Real Madrid, che seguono l’evolversi della carriera del numero 8 partenopeo. Probabilmente in Spagna si staranno mangiando le mani per non aver acquistato il calciatore ai tempi del suo exploit con la maglia del Betis Siviglia. La sua valutazione intanto è cresciuta alle stelle. E a tal proposito, non ci sarebbe da sorprendersi se il Napoli, pronto a rinnovargli il contratto, dovesse decidere di inserire una clausola rescissoria di almeno 120 milioni di euro.

Una cifra importante che ben testimonia il valore di Fabian. Dopo i successi con la Nazionale Under 21, l’approdo in Nazionale maggiore è stata una logica evoluzione ed un premio dovuto per le prestazioni di livello sfoderate con la maglia del Napoli. Che venga schierato largo a sinistra, con un centrocampo robusto, o anche in cabina di regia, oppure da trequartista come in alcuni casi lo ha utilizzato Carlo Ancelotti, il giovane rappresenta una certezza ed un valore aggiunto per la rosa. Con un mercato ormai ingestibile, va sicuramente lodata la politica del Napoli di individuare giovani calciatori in procinto di “esplodere” per poi valorizzarli ed assicurarsi un rendimento top.

Stesso discorso, anche dopo le due reti realizzate con la maglia della Macedonia, è possibile farlo con Elmas, bravo a giocare sia da interno di centrocampo, che nel ruolo di incontrista, anche se è nel ruolo di mezz’ala sinistra che riesce ad arrivare con maggiore lucidità alla conclusione. Tante note positive per Carlo Ancelotti. E per i tifosi del Napoli, di conseguenza.