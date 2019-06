Ancelotti pensa già al Napoli con James Rodriguez

19/06/2019 di RAFFAELE AURIEMMA

Ancelotti dal Canada aspetta fiducioso che arrivi il via libera definitivo del Real Madrid per riabbracciare il suo figlioccio James Rodriguez. Con il suo agente Mendes l’accordo è già stato trovato, l’unico intoppo riguarda il presidente merengue Florentino Perez che preferirebbe vendere il colombiano e non cederlo in prestito (oneroso) soltanto per un anno. E allora il popolo di Napoli fantastica fiducioso di fronte alla prospettiva di rivedere un top player in maglia azzurra. Ma come giocherebbe il Napoli con l’arrivo di Rodriguez? Le soluzioni potrebbero essere almeno un paio, nell’ambito di quel 4-4-2 che sembrerebbe essere ancora il sistema di gioco sul quale don Carlo andrebbe ad insistere anche nella prossima stagione che comincerebbe con il marchio di squadra pronta a vincere lo scudetto.



La posizione di James potrebbe essere quella dell’esterno destro, in luogo di Callejon, con la licenza di rientrare e provare la mortifera conclusione con il mancino. Domanda: ma Ancelotti rinuncerebbe così a cuor leggero all’esterno spagnolo, da sempre ago della bilancia del Napoli? Probabilmente no, allora l’idea di collocare il colombiano di fianco a Milik, come seconda punta, diventerebbe il modo migliore per esaltare la sua prerogativa di calciatore votato all’offesa. Domanda numero due: che fine farebbero Insigne e Mertens, con l’utilizzo del colombiano nella posizione che Ancelotti aveva assegnato ad entrambi nella stagione da poco conclusa? Probabilmente, il modo migliore per esaltare il colombiano sarebbe quello di rispolverare il ruolo di trequartista nel 4-3-1-2, a formare un tridente d’attacco micidiale, insieme a Milik ed uno tra Insigne o Mertens. Però con questa soluzione dovrebbero essere sacrificati i tanti esterni d’attacco della squadra. Non solo Callejon, ma anche Younes, Verdi ed Ounas, senza trascurare quel Lozano che il club azzurro continua a trattare ad oltranza con il Psv. Ma sono questioni di lana caprina, perchè per ogni allenatore è sempre meglio abbondare in calciatori di alta qualità, tanto una soluzione valida sarebbe molto più semplice da trovare. Non rimane che attendere, fiduciosi, per immaginare fin da adesso un Napoli che possa partire in primissima fila ai blocchi di partenza del campionato 2019-2020.