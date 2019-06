AdL e l'annuncio del lunedì per l'estate

02/06/2019 di ANTONIO PETRAZZUOLO

Giovanni Di Lorenzo è stato il primo acquisto del Napoli : venerdì l’abbraccio con il lungomare di Napoli, con il 25enne che ha potuto subito apprezzare le bellezze del panorama, mentre veniva incalzato dai giornalisti presenti, bravi a strappargli un: “Forza Napoli, sono contento”. Ho letto tante chiacchiere sulla bontà del terzino destro, quest’anno risultato tra i migliori del campionato con la maglia dell’Empoli. Con Hysaj, che a Digitalb ha annunciato la necessità di “provare una nuova esperienza e tentare a vincere trofei”, come se a Napoli non fosse stato possibile farlo, sorvolando sugli errori commessi in tante gare clou, l’arrivo di Di Lorenzo rappresenta un colpo mirato.

L’albanese, intanto, potrebbe raggiungere Sarri alla Juventus: doppio tradimento all’orizzonte, dunque, in caso di ufficializzazione. Ci si interroga, inoltre, sulle parole di De Laurentiis, proferite poco prima della cena per i 60 anni di Ancelotti a Capri, il cui clima, tra brindisi e “O’ surdato ‘nnammurato”, è apparso sereno e spensierato, tutt’altro quindi che simile ad un incontro di boxe.

“Lunedì un’altra sorpresa per l'estate”, ha annunciato Aurelio De Laurentiis. Chiaro che i tifosi si aspettano colpi importanti. E quando AdL sottolinea che “il Napoli è alla ricerca di un attaccante”, ecco che subito impazza il calciomercato. Due nomi su tutti, nelle ultime ore, stanno infiammando la torcida partenopea: Diego Costa e James Rodriguez.

Per il bomber dell’Atletico Madrid, valutato 40 milioni, c’è un simpatico retroscena da ricordare: già l’anno scorso, a Londra, posò per una foto in un ristorante con la maglia del Napoli, accanto a Carlo Ancelotti. Il presidente dell’Atletico smentisce contatti, certo è che sarebbe un profilo di tutto rispetto per rinforzare l’attacco.

E poi James Rodriguez, 42 milioni il costo del cartellino: pupillo di Carlo Ancelotti, che chiaramente ha il gradimento del calciatore. Si potrebbe delineare dal Real Madrid un prestito oneroso, pagando 4.5 milioni dell’ingaggio di 6.5 milioni, con un diritto di riscatto da esercitare da parte del Napoli.

Per il centrocampo, invece, resta viva la pista che porta a Veretout della Fiorentina. Ora orecchie rivolte ad AdL: si attende la sorpresa. Senza dimenticare che nell'elenco, tra i vari nomi, c'è sempre Lozano.