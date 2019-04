Quel Milan tipo Atalanta che aiuterebbe gli atalantini

18/04/2019 di ANDREA SARONNI

Il Milan riavrà subito Romagnoli e Calabria e, salvo sconquassi dell'ultima ora, riproporrà il consueto 4-3-3 con Castillejo o Borini al lato di Piątek. Rino non è tipo da rivoluzioni, e il piano B così ben attuato con la Lazio rimane un piano B. Certo che la suggestione del nuovo schema rimane, anche perché potrebbe essere la chiave per recuperare completamente (e conseguentemente valutare) giocatori rimasti ai margini per motivi fisici e anche tattici: col 3-4-2-1 è un Milan stile Atalanta col quale si potrebbero buttare dentro proprio gli “atalantini" Caldara e Conti, che sarebbe un delitto mollare senza verifica, senza manco lo straccio di un giudizio di primo grado. Non possono essere due nulli, mai nella vita. A Bergamo Caldara era il perno della retroguardia, Conti, grazie alla sua fantastica capacità di corsa, una vera e propria ala di appoggio letale nel concludere e suggerire: tanto, alle sue spalle, c'era chi lo copriva. Fare ripartire i due ragazzi da un metodo di gioco conosciuto, da una certezza, potrebbe aiutare molto a recuperarli alla causa: e a naso, anche in mezzo (Bakayoko a Monaco era perfetto in una linea di soli due mediani) e davanti – con Paquetà meno gravato da compiti di contenimento – ci sono le tessere giuste per completare il puzzle. Ma per ora, almeno al fischio d'inizio, la scatola rimarrà chiusa e il Milan sarà il solito. Squadra che vince non si cambia, right? Però sabato scorso ha vinto un team differente, che ha lasciato negli occhi un'immagine positiva. Si può solo sperare che Rino abbia lasciato un post-it da qualche parte nella sua testa.