Cuore tifoso Milan: Rebic e Theo: l’attesa è finita, ora scoprite le carte

Superata la puntuale e puntualmente “odiata” sosta delle Nazionali, anche il Milan è pronto a rituffarsi col pensiero al campionato e alla già delicata trasferta di Verona. In queste due settimane di sosta, Marco Giampaolo sta lavorando a ranghi ridotti (addirittura sedici i convocati rossoneri in giro per il mondo) per preparare un match storicamente complicato. Da ecatombe, in alcuni casi. E non rivangheremo quali. Intanto in quel del Bentegodi potrebbero far capolino alcuni volti nuovi, che i tifosi del Milan non vedono l’ora di ammirare all’opera in gare ufficiali. Ci riferiamo soprattutto ad Ante Rebic e Theo Hernandez.