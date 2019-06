Se per il dopo Allegri non si può avere Klopp, serve uno come Klopp!

03/06/2019 di STEFANO DISCRETI

Con le finali europee ormai in archivio non ci sono davvero più ostacoli nella corsa ad ufficializzare il nuovo allenatore bianconero che sostituirà l’ “esonerato” Allegri nel corso della prossima stagione. Siamo davvero ai dettagli. Manca ancora il nome finale però e qui, a prescindere da chi sarà, ci saranno molte persone che si faranno male, perché in tanti (troppi) si sono sbilanciati clamorosamente in un senso piuttosto che nell’altro come se una dirigenza esperta e competente come quella della Juventus non avesse previsto almeno tre piani (tre nomi di livello) ad incastro a seconda delle variabili di mercato. Peccato che quel nome non sarà Jurgen Norbert Klopp, il tecnico che più di tutti mi sarebbe piaciuto vedere seduto sulla panchina bianconera per il dopo Allegri. Come canta Vasco Rossi in uno dei suoi pezzi migliori degli ultimi anni “Ed è proprio quello che non si potrebbe che vorrei”…