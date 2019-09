Lo strano destino di Rugani, Emre Can e Mandzukic  

OGGI CON DISCRETI

di

STEFANO DISCRETI

Con la chiusura del calciomercato estivo è arrivata, puntuale come sempre, anche la scadenza per comunicare in tempo l’elenco dei giocatori che prenderanno parte alla prima fase a gironi della Champions League. A difendere i colori della Juventus nel girone D contro Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca saranno:

1 Szczesny 2 De Sciglio 4 De Ligt 5 Pjanic 6 Khedira 7 Ronaldo 8 Ramsey 10 Dybala 11 Douglas Costa 12 Alex Sandro 13 Danilo 14 Matuidi 16 Cuadrado 19 Bonucci 21 Higuain 24 Rugani 25 Rabiot 28 Demiral 30 Bentancur 31 Pinsoglio 33 Bernardeschi 77 Buffon

Salta subito agli occhi l’assenza di Emre Can, la più contestata in assoluto a caldo dai tifosi bianconeri sui profili social ufficiali della società; ma andiamo per gradi.



Il giocatore che fino a qualche giorno fa più di tutti era certo di rimanere fuori da questa lista, ovvero Daniele Rugani, si ritrova invece dentro per grazia ricevuta.

Il grave infortunio subito da Chiellini (ovviamente out dalla lista per la fase ai gironi) lo ha praticamente “miracolato”.

Non solo per il terzo anno consecutivo quindi Rugani è riuscito ad evitare la cessione da parte della dirigenza della Juventus (che ci ha provato in tutti i modi a piazzarlo altrove) ma alla fine, proprio sul fil di sirena, è riuscito addirittura a finire tra i candidati a giocare nella prossima Champions League in maglia bianconera.

Davvero uno strano gioco del destino. Quello stesso destino che invece ha un sapore beffardo per Emre Can, il fiore all’occhiello della campagna acquisti della scorsa stagione. Diciamolo, la sua è l'esclusione più rumorosa in assoluto anche perché davvero inaspettata. Almeno fino a qualche giorno fa. Emre Can è un giocatore duttile che può ricoprire più ruoli, sia a centrocampo che in difesa, oltre che un calciatore che possiede una grande dose di esperienza internazionale e di carisma. L’anno scorso, ricordiamolo, è stato decisivo nella rimonta contro l’Atletico Madrid al ritorno degli ottavi di finale mentre nella débâcle contro l’Ajax ai quarti è stato uno degli ultimi ad arrendersi. Chi scrive non lo avrebbe mai lasciato fuori ma ovviamente chi ha deciso in merito avrà tutte le sue buone ragioni da far valere pure se si è preso un grande rischio anche alla luce delle condizioni di salute, spesso deficitarie, dei suoi “contendenti” di posto a centrocampo, sia per un’età non più giovanissima di alcuni che per una predisposizione negativa all’infortunio di altri. Chissà che non dovremo rimpiangere questa scelta in futuro ma speriamo di no.

L’ultima storia di oggi da raccontare è sicuramente quella di Mario Mandzukic, l’altro illustre escluso dalla lista Champions. Giocatore passato in breve tempo da insostituibile all’interno della Juventus di Allegri (che praticamente non lo toglieva mai, nemmeno quando era palesemente fuori condizione…), con tanto di rinnovo di contratto a cifre da top player, a sopportato in rosa fuori da ogni progetto tecnico e tattico presente e futuro e sballottato a destra e a manca come un pacco postale per cercarlo di piazzare praticamente ovunque (senza successo) nel corso di questa sessione di calciomercato.

Da leader e idolo dei tifosi a giocatore di contorno al quale gli si rinfaccia senza riconoscenza di aver fatto il suo tempo alla Juve e lo si critica addirittura aspramente per non aver accettato la cessione.