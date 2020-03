Cuore Tifoso Juventus: ti amo campionato perché (comunque vada) sarai falsato!

OGGI CON DISCRETI

di

STEFANO DISCRETI

I tifosi dell’Inter si sentono accerchiati, gridano al complotto e temono addirittura una nuova Calciopoli (che a suo tempo li grazió per prescrizione…). I tifosi della Juventus accusano quelli dell’Inter di essere degli “accattoni”, di voler sempre vincere facile o a tavolino a tutti i costi, anche memori del surreale scudetto di cartone del 2006. I tifosi del Napoli accusano la Fiat in luogo della famiglia Agnelli di manipolare il calcio italiano, ricordando quanto De Laurentiis abbia lottato invano in passato per poter fronteggiare questo immenso potere esterno. I tifosi della Roma accusano Lotito di esser il nuovo “Moggi”, manipolatore occulto di un campionato indirizzato ormai a proprio favore. Siamo al delirio più completo, stiamo davvero impazzendo tutti.

Riposo forzato per la Juventus

Le teorie complottiste sugli attentati dell’11 Settembre americano al confronto sono novelle della buonanotte per bambini. Se qualcuno pensava che l’emergenza coronavirus avrebbe in qualche modo riavvicinato il popolo italiano è stato purtroppo tristemente deluso. Se nemmeno in un momento così complicato per il Paese si riescono a metter da parte ataviche rivalità sportive e odi di partito siamo davvero ormai una nazione irrecuperabile. Provo grandissima tristezza nel constatare e raccontare questa situazione, praticamente ormai irreversibile. Senza speranza.

La cultura sportiva in Italia non è mai esistita, vero, così come manca da sempre il rispetto dell’avversario di turno ma immaginare che anche in un momento così difficile in cui la salute di tutti dovrebbe essere, a prescindere, la priorità assoluta si riesca a litigare in modo così imbarazzante è davvero deprimente. Vale la pena continuare su questa strada? Verrebbe voglia di chiudere tutto (e non solo gli stadi), di fermare tutto (e non solo rinviare) perché lo sport dovrebbe unire non dividere, soprattutto poi in un momento come questo.

Chi è stata avvantaggiata davvero dal rinvio di Juventus-Inter di questa settimana? La Lazio? Certo, perché è potuta balzare in testa da sola caricando le avversarie di pressioni impreviste sino a qualche mese fa. La Juve? Assolutamente. Non sta attraversando un buon periodo e giocare a porte chiuse inoltre avrebbe concesso un vantaggio unico alla squadra di Conte, sua avversaria di turno. L’Inter? Ovvio, ci mancherebbe. Tornare ad avere Handanovic a difesa della propria porta nella sfida decisiva oltre che recuperare energie psico-fisiche importanti per lo sprint finale sarà fondamentale nella volata scudetto.

Ognuno ha la propria teoria personale da cui si ricava che la squadra avversaria ha ottenuto indubbi vantaggi che falsano, ovviamente, il campionato. Tutte teorie ovviamente documentate e provenienti da fonti attendibili. Certe. Da questo bus che viaggia a velocità folle senza tappe e meta con una bomba di odio e complottismo piazzato sotto il motore io scendo alla prossima.

Preferisco non alimentare facili provocazioni in questo momento e spero solo che la normalità, sia nella Serie A ma soprattutto nella vita quotidiana, torni in fretta per tutti. Ti amo campionato perché ormai comunque vada per chi ti perderà sarai falsato!