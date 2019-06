L’Inter non deve farsi male da sola

19/06/2019 di LAPO DE CARLO

L’ Inter che sta nascendo ha una fisionomia precisa in difesa e attacco , dove vuole aumentare il tonnellaggio ( Dzeko e Lukaku ) e crescere nell’esperienza con Godin . Il centrocampo non ha ancora trovato il nome di richiamo, che non può essere Barella , nonostante la straordinaria qualità del giocatore, ammesso e non concesso che sia necessario avere il presunto fuoriclasse, per rinforzare la mediana e rendere il centrocampo un reparto molto più che affidabile. L’anno scorso si è parlato prima di Vidal , poi di Modric , quest’anno solo un sussurro poi spento per Rakitic .

La difesa con De Vrij, Godin e Skriniar fa impressione ma bisogna valutare come si troveranno, considerando che storicamente l’Inter non ha quasi mai giocato con tre uomini indietro. Quando è accaduto con Gasperini non è andata bene. Non ho però dubbi che Conte abbia le caratteristiche ideali per imporre le sue idee alla squadra.



Resta invece una vera incognita, che ha attraversato gli ultimi otto campionati e riguarda gli equilibri tra società e spogliatoio i quali, fino a quando si vince, restano intatti ma, ad un certo punto della stagione, si disintegrano per motivazioni diverse. L’Inter di questi anni ha rovinato le stagioni, implodendo improvvisamente in crisi con avvitamento, a causa di problemi di spogliatoio che l’hanno fatta precipitare dal posto in classifica in cui si trovava. Una cena di Natale, un giocatore che si trovava male con un altro, i clan, più le richieste di cessione non esaudite e altri problemi entrati in campo, senza che si riuscisse a comprendere come fosse possibile che una squadra con un ampio margine in classifica o addirittura al primo o al secondo posto, perdesse improvvisamente contro chiunque. Il male stava dentro e quest’anno Conte dovrà gestire, con l’aiuto di Oriali e del suo staff, tutti i delicati meccanismi che hanno impedito di essere più sereni nelle ultime stagioni.



È probabile che la chiarezza di intenti con Icardi (meno con Nainggolan) e forse Perisic, pur non avendoci mai avuto a che fare, vada in questa direzione. Se Conte riuscirà in questa impresa l’Inter potrà davvero fare una stagione esaltante.