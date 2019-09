Cuore tifoso Inter: l'infinito problema Icardi e la trasferta sarda  

OGGI CON DE CARLO

di

LAPO DE CARLO

La partita di questa sera con il Cagliari serve a capire quanto verità ci sia stata nella prima partita di Campionato con il Lecce e quale sia l’attitudine della squadra di Conte in una gara in trasferta.

Il grave disturbo alla serenità dell’ambiente viene dall’interminabile vicenda dell’ex capitano, arrivata al punto di non ritorno con la decisione di fare causa all’Inter. La notizia ha sbalordito tutti e segnato una forma di smarrimento verso l’inesplicabilità di questa guerra e le scelte del giocatore.

Ogni volta che ci si convinceva che la vicenda potesse concludersi con un esito soddisfacente per tutti, ci si è trovati di fronte a un colpo di scena negativo e ora l’incredibile decisione di chiedere i danni all’Inter ha portato i tifosi ad avvelenarsi in modo definitivo. La presenza di Icardi che, a meno di clamorose sorprese resterà a Milano, è un problema che resterà ancora a lungo nell’organismo nerazzurro e presenta il serio rischio di intossicare l’entusiasmo di questo inizio stagione.

La decisione di fare causa è tanto sgradevole da non comprendere, nonostante le parole dell’avvocato Di Carlo, come si possa trovare serenità o un compromesso tra le parti, ora che il giocatore ha preteso di essere riaggregato in gruppo usando le vie legali e un milione e mezzo di risarcimento. E’ certamente vero che ci sono cose non sono emerse con chiarezza nella dinamica dell’evento, tuttavia la strategia non è comprensibile, a meno che non si tratti davvero di forzare la cessione alla Juventus, a condizioni favorevoli a lui ma sembra più un'illazione che una verità.

E’ in ballo anche l’uscita di Politano e la trattativa lampo per sostituirlo con Ante Rebic, che sembra a un passo. La cessione dell’esterno dispiace parecchio. Ha disputato un’ottima stagione, è risultato tra i migliori dell’ultima Inter e ora viene ceduto. Le idee sono certamente chiare e la risolutezza con la quale si arriva a prendere decisioni è rassicurante. Avrei preferito l’arrivo di un centrocampista come Vidal ma evidentemente mancavano le condizioni. Ora è il Cagliari che deve “preoccupare” perché non sarà nemmeno lontano parente di quello visto con il Brescia e c’è un'Inter che ancora non conosce bene il suo potenziale e i suoi limiti.