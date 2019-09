Cuore tifoso Inter: il Conte diffidente

Sulla carta sembrerebbe tutto facile, prima contro ultima dall’esito scontato. Sulla carta. Antonio Conte non si fida minimamente di una Sampdoria balbettante ed avverte l’ambiente nerazzurro, reduce dalla doppia vittoria con Milan e Lazio, di lasciare da parte euforia e sicumera. Ci sarà da combattere, al Luigi Ferraris. I blucerchiati sono alla ricerca disperata di punti, dopo una partenza altamente negativa, figlia di un mercato che sembrerebbe aver indebolito più che altro la formazione allenata da Di Francesco. Proprio per queste ragioni, per la presunta differenza tecnica tra le due formazioni, Conte non vuole assolutamente cali di concentrazione; in campo andrà una formazione, parole dell’allenatore nerazzurro, decisa a vincere. Conte non desidera attenzione, Conte la pretende. Da tutti, sia da chi ha giocato sempre, sia da chi ha tastato il campo per qualche minuto, sia da chi ha solo sentito il profumo del prato verde. Non esistono titolari veri o presunti, panchinari vero o presunti; esiste il concetto di squadra nella sua interezza. Chiunque deve essere in grado di portare il suo apporto in qualsiasi momento.