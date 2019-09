Cuore tifoso Inter: Icardi, fine della storia (per ora)

OGGI CON DE CARLO

L’Inter chiude il mercato con Icardi che va dunque in prestito per un anno al PSG, con diritto di riscatto stabilito a 70 milioni E’ accaduto a fil di sirena, convinto dalla moglie e da un brutto clima, Mauro Icardi, minacciato apertamente da ignoti, ha ceduto su insistenza di Wanda Nara, dopo la ferrea resistenza, per molti apparsa persino ottusa e provocatoria, che aveva opposto tutti questi mesi, rifiutando il trasferimento in qualunque club. Il suo trasferimento è anche figlio di un simultaneo allungamento del contratto che può sembrare paradossale ma permetterà all’Inter di avere ancora potere contrattuale per la cessione che la società spera sia definitiva già al termine della prossima stagione. Alcune indiscrezioni, qualche immagine e la ricostruzione fatta nelle ultime ore fanno intuire che l’argentino non fosse d’accordo e volesse restare a Milano ad ogni costo e questo ha tenuto la questione in sospeso fino all’ultimo.

Un trasferimento che però era stato ventilato qualche tempo fa, come sembra ricordare quell’immagine di Icardi con un caratteristico berretto francese che aveva indossato, postandolo su instagram. Quello che non si sa è lo spirito, unito alla condizione fisica che determinerà l’andamento della sua stagione. Oggi è un rebus e non è facile immaginare un immediato impiego di un giocatore che non ha fatto una sola amichevole. E’ interesse di tutti che Icardi recuperi la forma e la convinzione ma non c’è da starne certi. La vicenda ha troppi lati oscuri, troppi errori da parte di Wanda Nara e del marito nelle strategie messe in atto, troppi scivoloni e quella causa fatta all’Inter, ora in via di dissoluzione dopo la partenza per la Francia, capita pochissimo per l’intempestività e la modalità. In Francia già ieri sera si è aperto un dibattito sulla presenza ingombrante di Wanda Nara, sulla fragilità dello spogliatoio del PSG e la reale utilità del giocatore allo stato attuale. E’ un rischio ma pur sempre un prestito e se Icardi dovesse tornare quello di prima per i parigini sarebbe uno straordinario affare.

Mauro Icardi paga caro la fiducia riposta nella moglie agente, che ne ha abbattuto il valore, l’immagine e temporaneamente fermato la carriera. Tutto in pochi mesi, a causa di scelte comunicative sbagliate. Il punto più basso è stato toccato dalle minacce sui social e soprattutto con lo striscione intimidatorio piazzato davanti a casa. Eppure diverse cose non tornano e la strada per la verità è ancora lontana. Resta il fatto che Marotta ha fatto una scelta netta, di assoluta discontinuità col passato e molte cose possono accadere in questa stagione.

L’importante è che l’attaccante riesca a tornare un giocatore di calcio, la situazione si risolva per il meglio e un giorno se ne possa parlare con più serenità, considerando quanti hater hanno sguazzato in questa vicenda per poter sfogare i loro peggiori istinti col pretesto di una vicenda ingombrante ma non certo sufficiente a giustificare le migliaia di insulti e le minacce piovute. E’ una pagina nera in cui ci hanno perso tutti, nonostante per molti oggi sia una giornata vissuta come una liberazione.