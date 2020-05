Michela Persico: "Paura dopo la positività di Rugani, sono andata in cortocircuito"

IL RACCONTO

Daniele Rugani e Michela Persico hanno vissuto giorni di apprensione dopo la doppia positività al Covid-19, oltretutto con una situazione di gravidanza di mezzo. Ora, però. hanno superato il virus e stanno bene come racconta la conduttrice: "Quando ho saputo che Daniele era positivo, ho dato per scontato che lo fossi anche io: il mio cervello è andato in cortocircuito, ho avuto paura soprattutto per quello che poteva accadere al feto". Michela Persico nostalgica: "Quando avevo gli addominali"







instagram Michela Persico scherza su Instagram mostrando un pizzico di nostalgia: "Ecco spuntare i ricordi, solo 5 mesi fa quando ancora si intravedevano gli addominali". Il riferimento è al pancino dovuto alla gravidanza che la fidanzata di Rugani sfoggia con orgoglio in queste settimane.













Ultime gallery Vedi tutte

Poi però è subentrato il coraggio, spiega la Persico a Tuttosport: "Non bisogna mai piangersi addosso, ho capito che avevamo la situazione sotto controllo. Abbiamo ricevuto tanto sostegno, non solo dai tifosi della Juventus. Dopotutto Daniele è stato il primo caso in Serie A, è stato al centro dell'attenzione mediatica".

Poi la ripresa graduale degli allenamenti, prima in casa e ora con la Juve: "Ne avevamo bisogno, soprattutto lui che stando fermo si sente un leone in gabbia. Quando sono riprese le sedute era felice".