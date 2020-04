Michela Persico: "Ancora positiva al coronavirus, non posso rivedere Rugani"

Daniele Rugani al J Hotel della Juventus, Michela Persico a casa: questa situazione continuerà a perdurare altri giorni perché la compagna del difensore bianconero ha rivelato di essere ancora positiva al coronavirus. "Sono passati i 20 giorni entro i quali è stimata la guarigione per chi prende il Covid-19 in forma leggera ma il tampone ha dato nuovamente esito positivo" ha detto la Persico a Live - Non è la D'Urso.