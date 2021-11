Icardi-China Suarez, weekend d'amore in un hotel di Parigi

Non solo una relazione virtuale, Mauro Icardi e China Suarez si sarebbero anche visti in un hotel lussuoso di Parigi tra il 25 e il 26 settembre. Il tutto mentre Wanda Nara era in Italia con i figli e avrebbe scoperto la vicenda trami delle mail anonime. Questa gli ultimi rumors sulla vicenda amorosa che sta appassionando tutti. Secondo le indiscrezioni l'attaccante del Psg e la modella si sarebbero visti Le Royal Monceau-Raffles, un lussuoso albergo di Parigi dove Lionel Messi ha soggiornato e di proprietà di Nasser Al-Khelaïfi. Proprio per questi dettagli la relazione tra Wanda Nara e Icardi sarebbe in crisi più che mai.