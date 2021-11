Dall'Argentina: Icardi ha confessato il tradimento a Wanda

Altro episodio della telenovela Mauro Icardi-Wanda Nara. Questa volta l'attaccante del Psg, come si dice in Argentina, avrebbe confessato alla moglie il tradimento con la China Suarez: si parlerebbe solo di un bacio perché la modella avrebbe avuto la febbre in quell'ocacasione. La giornalista argentina Yanina Latorre ha rivelato anche una conversazione con il bomber: "Mi ha detto che tutto quello che ho detto qui a Lam è vero. Che il giorno in cui si è incontrato con la China ha prenotato la stanza a nome del giocatore di polo Facundo Llorente, che il cognato Jakob von Plessen ha dormito in macchina e che ha regalato a Eugenia la maglia rosa del Psg che lei gli aveva chiesto". A questa telefonata avrebbe partecipato anche Wanda Nara.